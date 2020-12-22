صحيفة فرنسية تنتقد تخفيف فرنسا تدابير كورونا بالتزامن مع ظهور السلالة الجديدة

انتقد صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، قرار السلطات الصحية الفرنسية، بتخفيف تدابير حجر مكافحة فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع تشديد الدول الأوروبية للقيود الصحية مرة أخرى، في ظل تباطؤ العلاج في المستشفيات، وارتفاع عدد الإصابات مع ظهور سلالة جديدة للفيروس ما يثير مخاوف من تفشي جديد للوباء.



وأضافت الصحيفة الفرنسية، أنه "بعد أسبوع من إلغاء تدابير الحجر العام في فرنسا، شددت الدول الأوروبية المجاورة قيودها الصحية، واحدة تلو الأخرى، في مواجهة فيروس أصبح خارج نطاق السيطرة".



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الوضع يثير تساؤلات حول تخفيف الإجراءات في فرنسا مع اقتراب عطلة نهاية العام، متساءلة "هل يجب على فرنسا تشديد قيودها مرة أخرى لتجنب تفشي وباء فيروس كورونا مرة أخرى؟".



ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإنه "بعد أسبوع من فرض الإغلاق، توقف منحنى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، من 45 ألف حالة يومية، إلى 10 آلاف حالة فقط في مطلع ديسمبر الجاري، وهو رقم بعيد عن الهدف البالغ 5 آلاف حالة يومية الذي حددته السلطة التنفيذية بحلول 15 ديسمبر، تاريخ إلغاء تدابير الحجر الصحي العام في فرنسا".



وتابعت: "منذ ذلك الحين يبدو أن الاتجاه بدأ في الارتفاع مرة أخرى بعد عدة أيام من الاستقرار، بارتفاع عدد الحالات اليومية".



ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أحد التفسيرات التي قدمها وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، لإذاعة "يورب1" الفرنسية، قائلا: "هناك زيادة كبيرة للغاية في عدد الاختبارات التي تم إجراؤها"، مضيفاً أن عدد الاختبارات ارتفع إلى مليون اختبار في الأسبوع"، مضيفاً: "كلما فحصت أكثر، وجدت أكثر، وهو سبب ارتفاع تسجيل الإصابات".



وتابع: "لسنا على منحنى (صاعد)، نحن على خط مستقيم لنحو أسبوعين، أي أن الفيروس لم يعد يتناقص، لكننا لسنا في زيادة أيضًا".



ووفقاً لوزير الصحة الفرنسي فإن "هذا الخط المستقيم في مستوى مرتفع للغاية، لقد تجاوزنا 10 آلاف إصابة مما يعني أننا في وضع هش إلى حد ما، بل ومحفوف بالمخاطر"، محذراً من تجمعات احتفالات نهاية العام.



وفيما يتعلق برأي العلماء حول الوضع الصحي في فرنسا، فقد اجتمعوا على ضرورة فرض حظر تجوال خلال هذه الفترة، ونقلت الصحيفة الفرنسية، عن رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى تينون في باريس جيل بيالو، قوله إن "حظر التجول ربما يكون أكثر فعالية من شبه الإغلاق"، مضيفاً أن هذا الإجراء له تأثير على الأسرة، وبالتالي على انتشار الفيروس.



هذا الرأي شاركته كارين لاكومب، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى سان أنطوان في باريس ، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية، قائلة: "شعرنا بالانتكاسة بعد 15 يومًا من الثبات في معدل الإصابات، منذ حظر التجول الأول في أكتوبر"، مضيفة أنه "في باريس، انتشر الوباء بسرعة كبيرة".



وعادت الصحيفة الفرنسية قائلة إن قرار إلغاء تدابير الإغلاق يتعارض مع اتجاه بقية دول أوروبا حيث تم تشديد القيود في كل مكان لعدة أيام، خاصة في أيام العطلات.



ودللت الصحيفة الفرنسية على ذلك، قائلة إن إيطاليا أعادت فرض الحجر الصحي الكامل في البلاد من 24 ديسمبر إلى 6 يناير، وفرضت لندن الإغلاق على خطى ألمانيا لعدة أيام، وأغلقت الدنمارك متاجرها ومراكزها التجارية في 17 ديسمبر.



بدوره، رأى عالم الأوبئة الفرنسي كريستيان رابو، أن فرنسا في وضع أفضل من بقية أوروبا، موضحاً أن فرنسا متقدمة بخطوة على جيرانها الأوروبيين من خلال تنفيذ تدابير الإغلاق في وقت سابق.