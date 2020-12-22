 مصرف البحرين المركزي يعلن تغطية إصدار بقيمة 100 مليون دينار - بوابة الشروق
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مصرف البحرين المركزي يعلن تغطية إصدار بقيمة 100 مليون دينار

ملايين الدينارات - ارشيفية
ملايين الدينارات - ارشيفية
المنامة - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 5:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 5:58 م
أعلن مصرف البحرين المركزي، تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون دينار بحريني.

وقال مصرف البحرين  في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الثلاثاء، إن فترة استحقاق الإصدار 12 شهراً تبدأ فـي 24 ديسمبر الجاري، وتنتهي في 23 ديسمبر من العام المقبل.

وأشار المصرف إلى أن معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات بلغ 80ر2%، مقارنة بسعر الفائدة 81ر2 % للإصدار السابق بتاريخ 26 نوفمبر الماضي.

ووفق المصرف، بلغ معدل سعر الخصم 247ر97% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 218ر97%، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 143%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 110ر2 مليار دينار بحريني.

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