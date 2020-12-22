الإنجيلية تدعم 2100 أسرة بالصعيد لمواجهة انتشار كورونا

أطلقت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مجموعة من مبادرات الإغاثة لـ 10 مناطق ومجتمعات ريفية بمحافظات سوهاج وبني سويف والمنيا.

وتستهدف المبادرات، 2100 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا وتضررًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأتي هذه المبادرات كمرحلة أولى من تنفيذ مشروع "نحو مجتمعات ومنظمات مجتمع مدني مرنة في مصر".

وتساهم هذه المبادرات في تخفيف الأعباء على الأسر الأكثر احتياجًا، ودعم تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الدولة"، عبر توزيع حقائب تحتوي على مستلزمات الوقاية من انتشار الفيروس مثل (الكلور- الكحول- الصابون– الخل– الكمامات).

وتقديم التوعية بالممارسات والسلوكيات التي يجب اتباعها خلال هذه الفترة والتأكيد علي الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تساهم في التكييف والتعايش الآمن مع هذه الأزمة لحين تجاوزها.

كما تتضمن المرحلة الثانية للمبادرات مع بداية 2021، العمل في 3 محافظات من صعيد مصر (بني سويف– المنيا– سوهاج)، والتي تستهدف الفئات النوعية التي تأثرت سلبيًّا من تفشي فيرس كورونا، وتقديم حزم متكاملة من الخدمات لتخفيف الأعباء وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل هذه الأزمة، حيث من المخطط العمل مع "الأشخاص ذوي الإعاقة– العمالة غير المنتظمة– صغار المزراعين– كبار السن الذين يعانون من أمراض مختلفة– المرأة المعيلة)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع 17 جمعية محلية.