سجن كاتب صحة بالمنيا 15 سنة لاتهامه بهتك عرض ابنته

أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبد العزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، حكمها على كاتب صحة ومقيم بمركز المنيا بالسجن المشدد 15 عامًا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بتهمة هتك عرض ابنته الطفلة في شهر سبتمبر الماضي، وذلك في القضية الجنائية رقم26088 لسنة 2020 جنايات مركز المنيا، والمقيدة برقم 1547 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات المنيا عاقبت المتهم "وائل ع. م"، والبالغ من العمر 40 عامًا، ويعمل كاتب بوحدة العزيمة بالإدارة الصحية بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، والمقيم بجوار حلواني زمزم بقرية تلة بمركز المنيا، بالسجن المؤبد 15 عامًا: لقيامه بهتك عرض نجلته البالغة 13 عامًا وطالبة بالمرحلة الاعدادية، بغير قوة وتهديد، عدة مرات فقتل طفولتها وقضى على براءتها على النحو المبين بأوراق القضية.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها اعترفت في أوراق القضية بأنها استقيظت من نومها عدة مرات عند شعورها بيد المتهم يتحسس مواطن العفة منها حال نومها بالمسكن، كما تبين من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها أنه تم فقد براءتها، نظرًا للتعدي الواضح عليها من قبل أحد الأشخاص.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أدلة البحث الجنائي وتقرير الصفة التشريحية والبصمات، إلى جانب أقوال زوجة المتهم، "فاتن. س" والبالغة من العمر 37 عامًا وتعمل عاملة خدمات معاونة بإدارة المنيا التعليمية، ومقيمة بالبرجاية بمركز المنيا، بأنها علمت من نجلتها المجني عليها بأن المتهم يلامس بيده مواطن العفة منها، فلما ترصدت له ألفته يقبض بيده مواطن عفتها حال نومها بالمسكن، وكذلك أيضًا أقوال رئيس مباحث مركز المنيا الرائد محمد أحمد منير عبد الحكم، وكذلك التحريات السرية التي أجريت بمعرفة رجال المباحث والتي توصلت إلى صحة الواقعة، بما جاء فيها من أقوال الشهود.

وأحال المحامي العام الأول، المستشار تامر مطيع، القضية إلى محاكمة جنايات المنيا في 12 أكتوبر الماضى 2020، ويعد هذا الحكم أولي وقابل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخه.