شوبير: الفيفا مؤسسة مليئة بالفساد

انتقد أحمد شوبير، نجم حراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، القائمين على إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اعتراضًا منه على قرارها بإقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة جديدة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد لإدارة شئون اتحاد الكرة.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي اليوم الثلاثاء:" تصريحات وزير الرياضة أشرف صبحي بالتشاور مع الفيفا يفيد بإجراء انتخابات اتحاد الكرة، ولكن تأكيده على أن المناقشات ستكون بما لا يخالف قانون الرياضة يعني عدم إجراء الانتخابات".

وأضاف:" الفيفا مؤسسة مليئة بالفساد، يتخيل البعض أنها مؤسسة لا يمكن الاقتراب منها، ولكننا رأينا الفساد في عهد بلاتر وبلاتيني، قرار إقالة اللجنة الخماسية وتقليصها ثم سرعان الإعلان عن لجنة ثلاثية تدير اتحاد الكرة يشوبه الغموض".

يذكر أن وزير الرياضة أشرف صبحي، كان قد صرح أمس الإثنين بتأكيده على أنه سيتم التشاور مع الفيفا بما يتوافق مع القانون لمعرفة موقف إجراء انتخابات اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنه لن تتم محاربة مؤسسات دولية لأن ذلك قد يلحق بضرر على الكرة المصرية وهو ما لن نسمح بحدوثه.