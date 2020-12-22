مستشار الرئاسي الليبي ينفي موافقة السراج على تسمية رئيس للحكومة من جانب حفتر

نفى المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية "حسن الهوني" ما نقلته صحيفة لاريبوبلكا الإيطالية حول موافقة رئيس المجلس "فائز السراج" على تكليف رئيس وزراء يسميه قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي "خليفة حفتر".

وقال الهوني في تصريح لقناة ليبيا الأحرار في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "ننفي نفيا قاطعا الأنباء التي تتحدث عن أن رئيس المجلس الرئاسي حمّل وزير خارجية إيطاليا خلال زيارته لبنغازي رسالة مفادها موافقته على تكليف رئيس وزراء يسميه خليفة حفتر"، داعيا وسائل الاعلام الى تحري الدقة فيما تنشره، ومشيرآ إلى أن وسائل إعلام وصفها المشبوهة تناقلت الخبر من الصحيفة الإيطالية.