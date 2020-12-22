بيونتيك: من الممكن توافر لقاح مضاد لطفرة كورونا خلال أسابيع

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية منتجة لقاح كورونا أن لديها القدرة من حيث المبدأ على توفير لقاح مضاد لطفرة الفيروس التي ظهرت في بريطانيا، في غضون ستة أسابيع.



وقال أوجور شاهين رئيس الشركة، اليوم الثلاثاء، إن هذا تصور تقني محض، مضيفًا أن الموضوع لا يتعلق بالمسائل التقنية وحسب بل بالكيفية التي سيتم بها تقييم هذا المستحضر من قبل السلطات المختصة بإصدار تصاريح.



من جانبها، قالت أوزلام توريجي، المدير الطبي والمؤسس المشارك في الشركة وزوجة شاهين، إن منصة إنتاج اللقاح الحالي لن تتأثر بالتطوير الإضافي للقاح.



وأضافت "توريجي" أنه في هذه الحالة سيتعلق الأمر بالسؤال حول مدى قبول السلطات المختصة لبيانات السلامة والفعالية المقدمة عن اللقاح الحالي كأساس للقاح الجديد، ورأت أن هذه الخطوة بدورها ربما ستؤثر على مدة عملية التصريح المحتملة.



وأعرب شاهين عن ثقته في أن اللقاح الذي طورته شركته مع شركة "فايزر" الأمريكية ضد فيروس كورونا، وأنه سيكون فعالًا أيضًا ضد السلالة الجديدة للفيروس.



وصرح، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن احتمال الفعالية مرتفع جدا من وجهة النظر العلمية، مستطردًا :"لقد اختبرنا اللقاح بالفعل ضد نحو 20 سلالة مختلفة من الفيروس كانت شهدت طفرات أخرى، وقد نجحت الاستجابة المناعية الناتجة عن لقاحنا في التصدي لكافة سلالات الفيروس".



وأضاف أن الفيروس قد تحور الآن أكثر قليلًا، "علينا الآن اختباره بشكل فعلي، سيستغرق الأمر نحو أسبوعين، ورغم ذلك فإننا واثقون من أن هذا لن يؤثر بشكل كبير على آلية العمل".



وأوضح أن مولد المضاد الذي تستخدمه الشركة، ومقرها ماينز، وشريكتها الأمريكية "فايزر" في لقاحهما ضد كورونا يتضمن أكثر من 1270 حمضًا أمينيًا، لافتا إلى أن تسعة منها فقط هي التي تحورت حتى الآن، أي أن هذا لا يمثل حتى 1%.