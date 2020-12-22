يوفنتوس يستضيف فيورنتينا وعينه على تقليص الفارق مع ميلان في الصدارة

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي الممتاز «الكالتشيو»، بمواجهتين قويتين، يفتتحهما كروتوني عندما يستضيف بارما في السابعة والنصف مساءً، فيما يواجه يوفنتوس فريق فيورنتينا في العاشرة إلا الربع في واحدة من أقوى مباريات الجولة على ملعب «أليانز ستاديوم».

ويسعى يوفنتوس، حامل اللقب في الأعوام التسعة الأخيرة، إلى تشديد الخناق على غريمه ميلان المتصدر عندما يستضيف فيورنتينا الجريح اليوم، في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة للدوري الإيطالي.

ويتخلف فريق «السيدة العجوز» بفارق أربع نقاط عن ميلان، وهو بالتالي يدرك أن فوزه اليوم سيقلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة، خصوصاً أن اختباراً صعباً ينتظر المتصدر غداً أمام ضيفه لاتسيو، علماً بأن يوفنتوس سيحل ضيفاً على ميلان بعد أسبوعين في قمة المرحلة السادسة عشرة.

ولم يخسر يوفنتوس عملاق تورينو الذي يطارد اللقب العاشر على التوالي والـ37 في تاريخه، بعد 13 مباراة هذا الموسم، والأمر ذاته بالنسبة لميلان الساعي إلى لقبه التاسع عشر والأول منذ موسم 2010 - 2011، قبل أن يفرض يوفنتوس هيمنته على الكالتشيو.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على مضيفه بارما برباعية نظيفة بينها ثنائية لهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عوض إهداره ركلة جزاء في منتصف الأسبوع، عندما سقط في فخ التعادل على أرضه أمام أتالانتا 1 - 1.

وأشاد مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو برونالدو قائلاً: «كان غاضباً تماماً من نفسه بعد إهدار ركلة جزاء، لكن لحسن الحظ لم يكن لديه متسع من الوقت للاستمرار في غضبه وحصل على الفور على فرصة لإظهار مدى حبه لتسجيل الأهداف».

وأضاف بيرلو الذي تعادل فريقه في خمس من أول تسع مباريات بالدوري هذا الموسم: «نحن نحقق ببطء ما نريده جميعاً، ليس أنا فقط، ولكن اللاعبين أيضاً».

وأعرب بيرلو عن أمله في تعافي نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الغائب عن مباراة السبت ضد بارما، نافياً ما تتناقله وسائل الإعلام بخصوص رحيله في فترة الانتقالات الشتوية في صفقة تبادلية مع لاعب وسطه السابق الدولي الفرنسي بول بوجبا الذي يلعب حالياً مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال بيرلو: «كما قلت من قبل، أدرب جميع لاعبي فريقي، باولو ديبالا هو واحد منهم، لديه سلوك مثالي، لسوء الحظ تعرض لإصابة يوم الجمعة، حاول الاستمرار لكنه خشي أن يؤذي نفسه أكثر، نأمل أن يكون معنا ضد فيورنتينا، دائماً ما يكون الأبطال مثله أساسيين في الفرق القوية».

وتبدو مهمة يوفنتوس سهلة نسبياً أمام فيورنتينا الذي يحتل المركز السادس عشر، ولم يذُق طعم الفوز في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري (4 تعادلات ومثلها هزائم).

وستشهد المباراة مواجهة فيديريكو كييزا لزملائه السابقين في فيورنتينا بعدما انضم إلى صفوف يوفنتوس الصيف الماضي على سبيل الإعارة.

وسجل كييزا هدفين فقط مع يوفنتوس، آخرهما عندما افتتح التسجيل ضد أتالانتا، وهو دخل بديلاً لرونالدو في الدقيقة 82 للمباراة الأخيرة ضد بارما.