السويد تعرب عن أسفها إزاء معاقبة روسيا لمواطنين أوروبيين بشأن قضية نافالني

أعربت السويد، اليوم الثلاثاء، عن "أسفها البالغ" بشأن قرار موسكو إدراج أسماء عدد من المواطنين من ألمانيا وفرنسا والسويد على قائمة عقوبات روسية.



وذكرت وزارة الخارجية السويدية، في بيان بالبريد الإلكتروني اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أنها لا تعرف أسماء المواطنين السويديين الذين سيتأثرون بقرار العقوبات.



وكانت السفارة السويدية في موسكو قد أحالت المعلومات بشأن قائمة العقوبات الروسية إلى ستوكهولم.



وجاءت الخطوة الروسية ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين روس رفيعي المستوى للاشتباه بضلوعهم في جريمة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.



وجاء في بيان الخارجية السويدية أن العقوبات الروسية المضادة "لا تغير مسؤولية روسيا حيال ضمان إجراء تحقيق دولي ومستقل وموثوق فيه بشأن محاولة تسميم نافالني".