نقيب الفلاحين: أسعار البطاطس الحالية تهدد المستقبل الزراعي لثالث أهم محصول في مصر

ناشد نقيب عام الفلاحين، حسين عبدالرحمن، الحكومة باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإخراج الفلاحين من أزمة البطاطس، لافتا إلى أن انهيار أسعار البطاطس يكوي ظهور الفلاحين ويهدد المستقبل الزراعي لثالث أهم محصول في مصر بعد القمح والأرز، وصاحب المركز الثاني في الصادرات المصرية بعد الموالح.

وأضاف "عبد الرحمن"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن سعر كيلو البطاطس تدنى حتى وصل كيلو البطاطس لـ70قرش على رأس الغيط بأقل بنحو 50% عن سعر التكلفته، لافتا إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاضها هو زيادة المساحة المزروعة هذا العام من تلك المحصول عن الحاجه المحلية وعقود التصدير، وبالتالي زادت المساحة المنزرعة من البطاطس في العروات الثلاث "الشتوي والصيفي والنيلي" عن 400 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 11 طن للفدان الواحد.

وتابع: "انخفضت الكميات المصدرة هذا العام عن العام الماضي بسبب أزمة كورونا وإغلاق بعض الدول موانيها، حيث صدرت مصر العام الماضي نحو 688 ألف طن، بينما لم تزد الصادارات المصرية من البطاطس هذا العام عن 680 ألف طن".

ولفت إلى تقلص الطلب المحلي على البطاطس بسبب أزمة كورونا واتخاذ الدوله إجراءات وقائية للحد من تجمع وتحرك المواطنين وتوقف السياحة والفنادق وتفضيل أغلبية المواطنين البقاء في المنزل؛ ما أثر سلبيا علي عمل المطاعم ومصانع إنتاج الشيبسي.

وطالب نقيب عام الفلاحين، الحكومة بالوقوف بجانب مزارعي البطاطس للحد من أثر الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها جراء انهيار أسعار البطاطس والحفاظ على استمرار زراعة هذا المحصول الاستيراتيجي وتوعية المستهلكين بمدى أهمية وقيمة ثمار البطاطس الغذائية لتناول البطاطس كوجبه غذائية يوميه بديلا عن الوجبات الغذائية الأعلى سعرا في ظل توفرها وتدني أسعارها.