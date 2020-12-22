تركيا: 254 وفاة وأكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

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سجلت تركيا، اليوم الإثنين، 254 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18 ألفا و351.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و43 ألفا و704، إثر تشخيص 19 ألفا و103 حالات جديدة،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية .

وبلغ إجمالي المتعافين مليونا و835 ألف و705، إثر شفاء أو انتهاء مدة حجر 34 ألفا و419، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 5 آلاف و192.

وأجرت الوزارة 196 ألفا و110 اختبارات للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 22 مليونا و635 ألفا و637.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر "تويتر"، إن عدد الحالات الحرجة والنشطة تواصل الانخفاض.

وأضاف أن معدل المرضى في وحدات العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي يواصل الانخفاض أيضا.

وأشار إلى أن الالتزام بتدابير الوقاية والقيود المفروضة بدأت تعطي نتائجها.