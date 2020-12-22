 تايلاند تسجل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:15 ص

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث إن معظم حالات الاصابة الجديدة له صلة ببؤرة التفشي في إقليم ساموت ساخون.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تايلاند 5716 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم مجموعة المهام المعنية بالوضع الوبائي في البلاد تاويسلب ويتسانويوتن، أن 1273 من العمال المهاجرين ضمن حالات الإصابة بالفيروس.

وأضاف أنه جرى إجراء اختبار فيروس كورونا لـ5838 شخصا حتى الآن، وأظهرت النتائج أن 44% من الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لهم صلة بسوق كلانج كونج في إقليم ساموت ساخون خارج بانكوك.

ولم تتغير حصيلة الوفيات بالفيروس في تايلاند، وبقيت عند 60 حالة منذ بداية الجائحة.

ويذكر أنه قبل ظهور هذه البؤرة، لم تسجل تايلاند أكثر من 100 حالة إصابة يوميا منذ مطلع أبريل الماضي.


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