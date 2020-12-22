العراق: مقتل 12 عنصرا من داعش غربي مدينة الموصل

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء قوات خاصة يحيى رسول، مقتل 12 داعشيًا غربي مدينة الموصل.



وقال رسول -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- "إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، شرع جهاز مُكافحة الإرهاب، فجر اليوم، بعمليةٍ عسكرية جديدة استندت على جُهد استخباري ومعلوماتي في بادوش غربي مدينة الموصل.



وأضاف: "أن العملية أسفرت عن مقتل 12 عُنصرًا من بقايا عصابات داعش الإرهابية"، موضحًا أن هذه العملية جاءت بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي.