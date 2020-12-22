تموين شمال سيناء: توافر جميع السلع والمقررات التموينية بالمراكز والمدن

أكد علاء سمري مدير عام التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى توافر احتياطي مناسب لمواجهة أي ظروف طارئة.

وقال مدير عام التموين -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أي مشاكل أو أزمات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين، حيث يتم حاليًا صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري.

وأضاف أنه تم صرف نسبة أكثر من 80% من المقررات التموينية وسلع منظومة فروق الخبز للمواطنين، لافتا إلى أن هناك رصيدا من مقررات وحصص التموين يكفي لمدة 4 أشهر قادمة، بخلاف ما يتم توفيره بصفة مستمرة للحفاظ على الرصيد والاحتياطي المطلوب.

وأوضح سمري أن جميع السلع متوافرة في الأسواق والمحلات التجارية والجمعيات الفئوية وفروع الجمعيات الاستهلاكية من مختلف الأنواع من زيت وسمن وسكر وشاي ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها، وقد تم ضبط الأسعار وتيسير الحصول عليها خاصة اللحوم والدواجن والخضروات وغيرها من السلع التي تم تخفيض سعرها تماشيا مع زيادة المعروض منها.

وأشار إلى أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل في الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مؤكدا توافر رصيد من الدقيق بما يكفي حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة لعدة أيام ، وكذلك القمح لزوم المطاحن لاستخراج الدقيق، علاوة على مخزون استراتيجي للسلع المختلفة بما يكفي المحافظة لمدة طويلة، بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص.

ولفت مدير عام التموين إلى أن حصص الوقود من سولار وبنزين بأنواعه وغاز منتظمة في الوصول طبقا للمواعيد المحددة لها، كما أن هناك احتياطيا منها بصفة دائمة لمواجهة الطوارىء.

وقال إنه يجرى أيضا الانتهاء من صرف دقيق المستودعات لأهالي مراكز ومدن: العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح، وتم صرف نسبة تقارب من 100% من دقيق المستودعات المخصص لأهالي وسط سيناء وباقي مراكز ومدن المحافظة، حيث يتم الصرف بواقع 10 كيلوجرامات من الدقيق لكل فرد بالعريش، و15 كيلوجراما لكل فرد بالشيخ زويد ورفح، وما بين 20 و25 كيلو جراما لكل فرد بوسط سيناء.

وأكد مجددا على استمرار الحملات على مختلف الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين لمحاربة جشع التجار ورفع الأسعار، لافتا إلى أنه تم تحرير عدد من المحاضر التموينية للتجار المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم.