التنمية المحلية: تنفيذ دورات تدريبية على الصناعات الحرفية للشباب يناير 2021

• شعراوي: البرنامج لمدة 3 أشهر وينفذ في 10 محافظات

كشف وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، عن بدء تنفيذ دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز التدريب الحرفي بالمحافظات، التي تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة في مجالات الأثاث والنجارة والجلود والأحذية والملابس الجاهزة منتصف يناير 2021.

وقال شعراوي، في بيان تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن البرنامج التدريبي لمدة 3 أشهر وينفذ في 10 محافظات، هي الإسماعلية وأسيوط والأقصر والوادي الجديد والبحيرة والفيوم وبورسعيد والغربية بتكلفة 540 ألف جنيه، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال البرنامج التدريبي وذلك حفاظًا على صحة المتدربين.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات المشار إليها ورصد احتياجتهم التدربية وإعداد الشباب الذين سيتم تدريبهم والحرف التي يتم التدريب عليها وأسماء الوحدات والمراكز التدربية الموجودة بها وذلك لتحقيق أقصى استفادة من التدريب.

ولفت إلى قيام 9 محافظات أخرى هي مطروح وجنوب سيناء وبني سويف والدقهلية وقنا ودمياط والمنوفية والقليوبية والمنيا، باستكمال دورات تأهيل الشباب والفتيات على الصناعات الحرفية، التي تم إدراج اعتمادات مالية لها خلال العام المالي السابق ولم يتم تنفيذها بسبب فيروس كورونا.

وأكد أنه يمكن للشباب الذي يتم تدريبه بدء مشروع صغير في ذات مجال التدريب من خلال الحصول على قروض عن طريق برنامج "مشروعك"، أو صندوق التنمية المحلية بما يتيحه من فرص قروض ميسرة وسريعة للراغبين وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، مطالبًا الشباب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج التدريبي للصناعات الحرفية بالتواصل مع إدارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات لتسجيل بياناتهم والاستفادة من الدورات فى خلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة.

وأضاف أنه يجرى العمل حاليًا على تطوير عمل المراكز الحرفية التابعة للوزارة بالمحافظات وتحديد المؤشرات الإيجابية والسلبية للدورات السابقة التي نظمتها الوزارة لأخذها في الاعتبار عند تنفيذ الدورات الحرفية الجديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب، ولتكون هذه الدورات جاذبة للشباب والفتيات لخلق فرص عمل مناسبة لهم.