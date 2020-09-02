وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 1.53 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مدينة فرانكفورت، حسبما أظهرت بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 27110 حالات، فيما وصل عدد المتعافين من المرض إلى 1.15 مليون شخص.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 47 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الثلاثاء، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 19528 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و731 وفاة بالفيروس في غضون يوم واحد.

ويشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس يوم الثلاثاء الماضي بلغ 14432، وبلغ عدد حالات الوفاة 500، ولكن لم يشمل ذلك أعداد الإصابة من ولاية سكسونيا آنذاك.

يذكر أن أعلى عدد لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس في ألمانيا تم تسجيله يوم الجمعة الماضي بإجمالي 33777 حالة.

وكان تم تسجيل أعلى مستوى لحالات الوفاة بالفيروس يوم الأربعاء الماضي، بواقع 952 حالة في يوم واحد.

ويشار إلى أن عدد حالات الوفاة ارتفع مؤخرا في ألمانيا بعد الارتفاع المستمر لحالات الإصابة.

وأضاف المعهد اليوم، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا ارتفع حتى اليوم إلى 27006 أشخاص.

ووصل إجمالي الإصابات حتى الآن مليونا و530 ألفا و180.

وبحسب تقديرات المعهد، تعافى من الإصابة بالفيروس حتى الآن في ألمانيا حوالي مليون و136 ألفا و700 من المصابين

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس الاثنين أن معدل الاستنساخ بالفيروس في ألمانيا بلغ أمس 0.98، فيما كان يبلغ أول أمس الأحد 1.04، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب يمكنهم نقل العدوى إلى 98 شخصا آخرين.