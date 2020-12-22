اشتية يدعو البرتغال للاعتراف بالدولة الفلسطينية

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في رام الله، مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية البرتغال، اوجستو سانتوس سيلفا، آخر التطورات والمستجدات السياسية.



وشدد اشتية خلال اللقاء على "أهمية كسر الأمر الواقع وتطبيق دعوة البرلمان البرتغالي للحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، لما فيه من حفاظ على حل الدولتين من التلاشي في ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الممنهج، والخطوات الإسرائيلية في تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية".



وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني "إلى ضرورة تشكيل تحالف دولي لإعادة إحياء عملية السلام، ترأسه الرباعية الدولية، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية"، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.