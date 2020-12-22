تقرير: الخروج من السوق الأوروبية يضر بالقطاع الصحي البريطاني

حذر تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها قطاع الرعاية الصحية البريطاني؛ بسبب رحيل بريطانيا الوشيك عن السوق الأوروبية المشتركة، دون التوصل لاتفاق.

واستشهدت مؤسسة "نافيلد تراست" البريطانية، وهي مؤسسة بحثية متخصصة في قضايا الرعاية الصحية، بإمدادات الأدوية والتكنولوجيا وتدفقات البيانات والوصول إلى الطواقم المدربة من بين المجالات التي ستتأثر سلبًا لدى انتهاء الفترة الانتقالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر.

ومرت أكثر من أربع سنوات منذ أن صوتت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، وغادرت رسميا في نهاية يناير، لكنها ظلت في السوق المشتركة والاتحاد الجمركي كجزء من فترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري.