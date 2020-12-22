 تقرير: الخروج من السوق الأوروبية يضر بالقطاع الصحي البريطاني - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 9:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

تقرير: الخروج من السوق الأوروبية يضر بالقطاع الصحي البريطاني

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 7:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 7:55 م

حذر تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها قطاع الرعاية الصحية البريطاني؛ بسبب رحيل بريطانيا الوشيك عن السوق الأوروبية المشتركة، دون التوصل لاتفاق.

واستشهدت مؤسسة "نافيلد تراست" البريطانية، وهي مؤسسة بحثية متخصصة في قضايا الرعاية الصحية، بإمدادات الأدوية والتكنولوجيا وتدفقات البيانات والوصول إلى الطواقم المدربة من بين المجالات التي ستتأثر سلبًا لدى انتهاء الفترة الانتقالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر.

ومرت أكثر من أربع سنوات منذ أن صوتت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، وغادرت رسميا في نهاية يناير، لكنها ظلت في السوق المشتركة والاتحاد الجمركي كجزء من فترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك