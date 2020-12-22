الأمم المتحدة تسعى لوصول فريقها إلى تيجراي بأقرب وقت للتحقق من الانتهاكات

تسعى الأمم المتحدة لوصول فريقها الميداني إلى مدينة تيجراي الإثيوبية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك جرائم قتل جماعي، قد ترقى إلى جرائم حرب.

وقالت منسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت اليوم الثلاثاء إنه "إذا قتل مدنيون عمدا على يد طرف أو أطراف في النزاع، فإن عمليات القتل هذه ستكون بمثابة جرائم حرب ويجب أن تكون هناك تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة لإقرار المساءلة وضمان العدالة"، وفقا لوكالة "رويترز".

ووصفت المنسقة الحوادث التي وقعت هناك بأنها "مفجعة" و "مروعة"، وكان من بين الأحداث التي ذكرتها القتل المزعوم لعدة مئات من الأشخاص، معظمهم من الأمهريين، في بلدة ماي كادرا الشمالية الغربية في 9 نوفمبر.

بدورها، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، في إفادة إعلامية افتراضية في جنيف، إن مكتبها أجرى محادثات مع الحكومة الإثيوبية وكان يهدف إلى إعداد فريق للتحقق من الانتهاكات الحقوقية في أقرب وقت ممكن.