دول أمريكا اللاتينية تشدد الإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا

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عززت 4 دول بأمريكا اللاتينية من إجراءاتها لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وحظرت دخول الزائرين من بريطانيا في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وما يتردد عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وكانت باراجوي قد قررت أمس الاثنين حظر دخول الزائرين من بريطانيا.

وأعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، عن إغلاق جديدة لمدة 30 يوما، وحظر تجوال من الساعة العاشرة حتى الرابعة صباحا، وذلك خلال خطاب متلفز أمس الاثنين.

وقررت حكومة بيرو تمديد حظر التجوال المفروض بالفعل في العاصمة ليما والشواطئ المغلقة.

وأغلقت أوروجواي حدودها البحرية والبرية والجوية أمام كل حركات التنقل، ما عدا المساعدات الإنسانية وحركة الشحن.

وعلقت الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو بالفعل الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة أمس الأول الأحد.