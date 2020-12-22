هاله صدقي تشكر وزارة الصحة لتوعيتها بمرض السكر

حرصت الفنانة هالة صدقي على توجيه الشكر للمسئولين في وزارة الصحة، على حملة التوعية بمرض السكر، التي تشارك فيها هي والفنان أحمد آدم.

ونشرت هالة صورة من كواليس تصوير الحملة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "شكرًا لأجمل وأجدع كرو سينرجي للدعاية والإعلانات، وحملة وزارة الصحة، حقيقي مجهود كبير من الدولة للتوعية، وأول مرة أعرف أن السكر بيجيب فشل كلوي".

وأضافت: "خلي بالكم من أكلكم ومن طريقه حياتكم، ألعبوا رياضة حتى لو في البيت، ربنا يحافظ علينا وينجينا من كل الأمراض".

وأطلقت وزارة الصحة حملة توعية تحت شعار "100 مليون صحة"، شارك فيها كل من الفنانة هالة صدقي والفنان أحمد آدم؛ لتأكيد أهمية الحملة لعلاج مصابي السكر والضغط.

يذكر أن الفنانة هالة صدقي تم تكريمها مؤخرًا كواحدة من الذين ساهموا في المشوار الفني للفنان محمد صبحي في رحلته التي استمرت نحو 50 عامًا.