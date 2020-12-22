 إندونيسيا تسجل 6 آلاف و347 إصابة و172 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 3:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

إندونيسيا تسجل 6 آلاف و347 إصابة و172 وفاة بفيروس كورونا

جاكرتا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 2:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 2:53 م

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 آلاف و347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و172 حالة وفاة ناجمة عنه.

ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الوزارة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 678 ألفا و125 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة به إلى 20 ألفا و257 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" المحلية في نسختها الإلكترونية.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 552 ألفا و722 شخصا.

وتستمر جاكرتا في تسجيل أعلى عدد من الإصابات الجديدة على مستوى البلاد؛ حيث بلغ عددها 1311 إصابة، لترتفع حصيلة إصابات كوفيد-19 المؤكدة في العاصمة حتى الآن إلى 165 ألفا و888 إصابة.

جدير بالذكر أن إندونيسيا هي صاحبة أعلى حصيلة من إصابات ووفيات فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك