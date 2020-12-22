وزير الصحة الكويتي: شفاء 214 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 144 ألفا و356 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل، الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء 214 حالة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 144 ألفا و356 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الـ214 حالة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان وزير الصحة الكويتي قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 216 حالة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 144 ألفا و142 حالة.