أعلن مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا اليوم.

وعلق فاوتشي، على حصوله على اللقاح، في حديث تلفزيوني، قائلا: "إنها لحظة مهمة عملنا بجد للوصول إليها.. يوجد لقاحان فايزر وموديرنا، وأنا سأتلقى لقاح موديرنا الذي تم تطويره من قبل المعهد الوطني للصحة".

وأضاف: "أريد أن أظهر للناس أهمية الحصول على اللقاح وأن كل شخص يمكنه الحصول عليه يجب أن يخضع له"،وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تلقى أمس جرعته الأولى من لقاح شركة "فايزر" خلال بث مباشر في مستشفى نيوارك بولاية ديلاوير.