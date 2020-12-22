إلهام شاهين تهنئ نجلاء فتحي بعيد ميلادها الـ69

وجهت الفنانة إلهام شاهين، تهنئة، للفنانة نجلاء فتحي، بمناسبة عيد ميلادها، الذي وافق أمس الاثنين 21 ديسمبر، وذلك من خلال الحساب الرسمي للأولى على انستجرام.

وكتبت إلهام شاهين، في تعليقها على صورة نجلاء فتحي، عبر حساب انستجرام: «كل سنة وأحلى وأجدع وأجمل زهرة بخير.. كل سنة وأصدق فنانة وأطيب إنسانة بخير.. حبيبتى الغالية جدًا جدًا نجلاء فتحى.. بحبك وأتمنى لك كل السعادة».

ووافق أمس الاثنين 21 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة نجلاء فتحي، التي احتفلت بعامها الـ 69، إذ ولدت في عام 51.

- اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء وولدت في يوم المولد النبوي الشريف في 21 ديسمبر 1951.

- انفصل والداها وهي في سن الحادية عشرة، وأقامت مع والدها فترة بالفيوم.

- اكتشفها المنتج عدلي المولد بالصدفة البحتة بعد أن رآها بالإسكندرية وهي في الـ15 من عمرها.

- شاركت بأول أعمالها في فيلم الأصدقاء الثلاثة وذلك بعام 1966 حينها قامت بتقديم دور صغير.

- قدمها المنتج رمسيس نجيب لدور البطولة للمرة الأولى برغم أن سنها كان 17 عاما فقط، في فيلم "أفراح" من إخراج أحمد بدرخان.

في بداية سبعينات القرن العشرين كانت فترة نشاط فني كبير لها، حيث قدمت في تلك الحقبة عشرات الأفلام أمام العديد من نجوم السينما المصرية مثل رشدي أباظة وعادل إمام وفريد شوقي، وشكلت ثنائياً فنيا مع الفنان محمود ياسين، حيث قدما معا مجموعة من الأفلام الرومانسية مثل (دمي ودموعي وابتسامتي، رحلة النسيان).

وبرغم أن معظم أفلامها خلال السبعينات تنتمي لنوعية الرومانسيات، إلا أنها أيضًا قدمت عددًا من الأدوار المختلفة في بعض أفلام أخرى كالدراما الإجتماعية والكوميديا الخفيفة والحركة، كما قدمت أيضًا في تلك الفترة إعادة لبضعة أفلام من أفلام فاتن حمامة التي كانت تعتبرها مثلها الأعلى، مثل فيلم (حب وكبرياء) عن فيلم (ارحم دموعي)، وفيلم (اذكريني) عن فيلم (بين الأطلال).

قللت نشاطها الفني في فترة ثمانينات القرن العشرين بسبب زواجها من أمير سعودي اشترط عليها المشاركة بعمل واحد فقط بالسنة حيث عاشت معه بين باريس والقاهرة إلى أن تطلقت منه وعادت للعمل الفني.