برلمان نيكاراجوا يقر قانونا يمنع معارضي الحكومة من الترشح للانتخابات

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أقر برلمان نيكاراجوا يوم الاثنين، قانونا يمنع فعليا الأشخاص المرتبطين بالمعارضة في البلاد من الترشح لانتخابات العام المقبل.

ووافق نواب البرلمان على "قانون الدفاع عن حقوق الأشخاص في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير من أجل السلام"، بحسب ما ذكره البرلمان في بيان.

وأضاف البيان أن القانون يمنع مواطني نيكاراجوا الذين قادوا أو شاركوا في انقلاب أو تغيير النظام الدستوري أو التحريض على تدخل خارجي أو الترويج لأعمال إرهابية من الترشح لمناصب منتخبة.

وغرقت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في أزمة سياسية واجتماعية في أبريل 2018 ، عندما اتسع نطاق الاحتجاجات ضد إصلاح الضمان الاجتماعي وإطلاق حملة قمع من قبل قوات الأمن.

وقتل مئات الأشخاص وجرح الآلاف وتم اعتقال المئات وغادر نحو 100 ألف شخص البلاد.

ويشير رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا إلى معارضي الحكومة الذين شاركوا في احتجاجات الشوارع بأنهم "مدبرو انقلاب" و "إرهابيون".

ومن المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل.