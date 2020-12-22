إدارة ترامب تنشر قائمة طويلة لشركات روسية وصينية ستخضع للعقوبات

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نشرت الإدارة الأمريكية قائمة شركات وكيانات روسية وصينية ستفرض واشنطن قيودا عليها بسبب صلاتها بجيشي البلدين، حيث سيحظر على الشركات الأمريكية شراء منتجاتها وبيع منتجات أمريكية لها.

وقال مسؤولون في وزارة التجارة الأمريكية لـ"رويترز" إن النسخة النهائية من القائمة تضم 103 شركات، 58 منها صينية و45 روسية.

وأكد وزير الجارة الأمريكي ويلبور روس إن هذه الخطوة تمهد لعملية جديدة "تهدف إلى مساعدة المصدرين على التأكد من زبائنهم لتحديد من يستهلكون منتجاتهم للأغراض العسكرية".

وتشمل القائمة وزارة الدفاع الروسية وهيئة الاستخبارات الخارجية الروسية وفريق "روسيا" الخاص للطيارين وشركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية لتصدير الأسلحة وشركة "روستيخ" الحكومية وشركات "ميغ" و"توبوليف" ومؤسسة "طائرات سوخوي المدنية" لصناعة الطائرات، إضافة للمؤسسة الموحدة لصناعة الطائرات وشركة صناعة السفن "أدميرالتيسكيه فيرفي" و"مروحيات روسيا" ومؤسسة "روس آتوم" للطاقة الذرية ومؤسسات خاصة بتطوير الأسلحة النووية والصناعات الفضائية في روسيا.

وكانت "رويترز" قد أفادت في نوفمبر الماضي بأن وزارة التجارة الأمريكية أعدت مسودة قائمة الشركات الروسية والصينية التي من المقرر فرض قيود على تعامل الشركات الأمريكية معها وكانت القائمة الأولية تضم 89 شركة صينية و28 شركة روسية.

وتتطلب صفة الشركات المستخدمة للمنتجات للأغراض العسكرية إصدار رخصة خاصة من السلطات للشركات الأمريكية للتعاون معها.

وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية قد صرح في نوفمبر الماضي تعليقا على الأنباء حول إعداد القائمة المذكورة، بأن هذه الخطوة تمثل "قمعا غير مبرر للشركات الصينية من قبل الولايات المتحدة".