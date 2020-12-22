الإمارات تتهم «منصات إعلامية قطرية» بتقويض حلول الأزمة الخليجية

اتهمت أبوظبي، اليوم الثلاثاء، منصات إعلامية قطرية لم تسمها بالعمل على تقويض الحلول للأزمة الخليجية المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، قبل نحو اسبوعين من قمة مرتقبة في الرياض تنعقد بعد مؤشرات متزايدة على حلحلة للخلاف.

ولم يحدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش هذه المنصات، لكن تصريحاته تأتي غداة إعلان شبكة "الجزيرة" عن تعرض عدد من هواتف صحفييها لاختراق من قبل جهات إقليمية.

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان إلتزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق".

وأضاف قرقاش: "ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".

وتلقي تصريحات قرقاش بظلالها على جهود إنهاء الأزمة. وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات إن الدول المقاطعة لقطر بقيادة الرياض مستعدة لتخفيف حدة مطالبها، التي كانت تشمل إغلاق شبكة "الجزيرة"، بشكل كبير في الاتفاق النهائي.

وأشار مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية في حال توقّفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها، على حد قوله

ولكن المصدر قال إن الإمارات تقاوم ذلك، رغم تأكيد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن دول الرباعي "على الخط نفسه" في ما يتعلّق بحل الأزمة.

وستنعقد القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية في 5 يناير المقبل. وسيكون المؤشر الحقيقي مستوى التمثيل القطري، إذ سيشكل حضور أمير قطر تميم بن حمد مؤشرا على حدوث انفراج في الأزمة.

وكانت قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت أكدت أوائل الشهر الجاري تسجيل تقدم لحل الأزمة الدبلوماسية في الخليج.

ويأتي هذا في وقت تستعد فيه دول الخليج لموعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيرحب بحل خلاف قوض جهود الولايات المتحدة في مواجهة إيران في الخليج.