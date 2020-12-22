بيونتيك: لقاح جديد لكورونا خلال 6 أسابيع في حال تحور الفيروس

أفادت قناة الحرة الأمريكية في تغريدة علي حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" بأن مختبر بيونتك الألماني، أكد أنه قادر على توفير لقاح جديد "خلال ستة أسابيع" في حال تحور فيروس كورونا المستجد.

وكانت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية قد طورتا لقاح ضد الفيروس أجازت استخدامه العديد من الدول والهيئات الطبية ومن أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا والوكالة الأوروبية للأدوية والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وإسرائيل.

وأمس، قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية، إنه تم العثور على السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي أثارت الفزع في بريطانيا لدى أشخاص في أستراليا وأيسلندا وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى حالات قليلة في الدنمارك.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك ريان، في مؤتمر صحفي، أنه على الرغم من أن السلالة الجديدة تنتشر بسرعة أكبر من السلالات المعروفة سابقًا، إلا أن انتقال العدوى ليس بنفس سرعة الإصابة بالحصبة والغدة النكافية والجدري.

وأشارت ماريا فان كيركوف، كبيرة الباحثين في كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية، إلى إن السلالة الجديدة التي تم العثور عليها في جنوب إفريقيا تشبه النوع الموجود في بريطانيا، لكن الاثنين غير مرتبطين.

وكان مسؤولو المنظمة الدولية، ذكروا في وقت سابق أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر بوتيرة أسرع، ولكنها قابلة للسيطرة عليها مثل باقي السلالات الأخرى المعروفة من المرض.

وقال مايك ريان في مؤتمر صحفي إن "الوضع ليس خارج عن السيطرة، ولكن لا يمكن تركه ينتشر"، وحث الدول على تطبيق الإجراءات الصحية التي سبق تجربتها واختبارها.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن كل عشرة أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس يمكن أن ينقلوا العدوى إلى 15 آخرين في المتوسط، في حين أن معدل انتقال العدوى بالسلالات المعروفة سابقا في بريطانيا يصل إلى 11 شخصا.

وذكرت ماريا فان كيركوف أن العلماء في بريطانيا يحاولون تحديد إلى أي مدى هذه الزيادة مرتبطة بتغيرات في طبيعة الفيروس أو بأسباب سلوكية بين المواطنين.

وأكدت أنه لا توجد حتى الآن دلائل على أن السلالة الجديدة تسبب أعراض مرضية أكثر حدة أو أخطر على الحياة.