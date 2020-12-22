 مسؤول باتحاد الغرف التجارية: انخفض تصدير البطاطس هذا العام إلى نحو 100 ألف طن - بوابة الشروق
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مسؤول باتحاد الغرف التجارية: انخفض تصدير البطاطس هذا العام إلى نحو 100 ألف طن

أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:31 م

قال حاتم النحيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع أسعار البطاطس جاء نتيجة التوسع في مشورعات إنتاجها، موضحًا أن ذلك أضر بالمنتجين لزيادة المعروض في الأسواق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن حالة الإغراق في منتج البطاطس التي تشهدها الأسواق يرجع لوجود كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي للعام الماضي.
وأشار إلى أن تراجع أسعار البطاطس بدأ منذ العام الماضي، مضيفًا أن الزيادة في كميات البطاطس تعدت المليون طن، فضلًا عن انخفاض التصدير إلى نحو 100 ألف طن، نتيجة أزمة كورونا.
وذكر أن الحل يكمن في توفير قاعدة بيانات متكاملة عن احتياجات المواطن، فضلًا عن توعية المزارعين من خلال التعاون والإرشاد الزراعي.
ومع تراجع أسعار البطاطس بالأسواق المصرية، لجأ عدد من المزارعين إلى التخلص من كميات من المحصول المتوافر لديهم بكميات كبيرة، مع ارتفاع حجم المعروض على حجم الطلب بصورة كبيرة، وذلك بطرق مختلفة، بلغت حد إلقاء البطاطس على جانبي الترع والمصارف.


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