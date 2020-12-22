تستضيف القناة الفضائية اللبنانية LBCI الفنان مروان خوري، في أمسية فنية خاصة، في الساعة العشرة إلا الثلث مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن احتفالاتها بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.



ويطل نجم الأغنية اللبنانية عبر حلقة خاصة من برنامج "لهون وبس" مع الإعلامي هشام حداد، وتتضمن حوارا عن معاني العيد، في أحدث أعمال خوري أغنية "مش مرتاحة" التي أطلقها مؤخرا، وغيرها من المواضوعات التي أحاطت بفنه وإبداعه على مدار العام المنقضي، ويُغني مروان على مسرح البرنامج مجموعة من أجمل أغنياته الرومانسية.



ويذاع "لهون وبس" كلّ ثلاثاء الساعة 21.40 على الـ"LBCI".