أيمن بهجت قمر يكشف عن بوستر وأبطال فيلم «أهل الكهف»

كشف المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عن البوستر المبدئي لفيلمه الجديد "أهل الكهف"، إخراج عمرو عرفة، والذي انطلق تصويره قبل أيام.

وأعلن "قمر"، عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن الفيلم يشارك في بطولته كل من، خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وأحمد عيد، ومحمود حميده، ومصطفى فهمي، وريم مصطفى، وعبد الرحمن أبو زهره، وبيومي فؤاد ، وصبري فواز، أحمد فؤاد سليم، وهاجر أحمد، وبسنت شوقي، وأحمد الشربيني.

كان أيمن بهجت قمر قد كتب مع انطلاق التصوير، قبل يومين: "النهارده مع أول يوم تصوير لفيلم أهل الكهف عايزكم كلكم تقروا الفاتحة للكاتب الراحل جابر عبد السلام؛ لأنه كان بيحلم يحول قصة أهل الكهف فيلم وكان عامل لها معالجة تقريبا عصرية، ووقتها زعل مني عشان كان معتقد إن فيه تشابه في المعالجة، وده كان سوء تفاهم لأني عامل معالجة لمسرحية الكاتب الكبير توفيق الحكيم، وواخدين حقوقها من الورثة.. ألف رحمة ونور عليه ..الفاتحة للأستاذ جابر".