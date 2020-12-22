بيونتيك: بدء توريد لقاحات كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي

أعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية، أن أولى توريدات لقاح فيروس كورونا المستجد داخل الاتحاد الأوروبي، سوف تبدأ اعتبارًا من غد الأربعاء.

وصرح المدير التجاري للشركة الألمانية شون ماريت، اليوم الثلاثاء، بأن هناك 12.5 مليون جرعة جاهزة للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.

وقال ماريت إن جرعات اللقاح يتم تخزينها حاليا في مصنع شركة فايزر الأمريكية، وهي شريك شركة "بيونتك"، في مدينة بورس البلجيكية، حيث يتم هناك معالجة وتعبئة المواد الأولية التي يتم صناعتها من قبل شركة "بيونتيك" في مواقع إنتاج متنوعة.

ومن ناحيته، أوضح المدير المالي للشركة الألمانية، زيرك بوتينج، أنه من المقرر أن تكون الجرعات موجودة في جميع دول الاتحاد الأوروبي في 26 ديسمبر الجاري، كي يمكن البدء في منح اللقاح في يوم 27 من نفس الشهر، وأنه من المتوقع وصول 9750 جرعة من اللقاح في 26 ديسمبر.

وبالمثل، ستبدأ بولندا في تطعيم المواطنين يوم الأحد،عندما تصل أول دفعة من جرعات اللقاح إلى 73 مستشفى في جميع أنحاء البلاد، وسيكون العاملين بالمجال الصحي وطلاب الطب وطواقم المستشفيات والعاملون في دور رعاية المسنين من بين أول من يتلقون اللقاح.

وفي غضون ذلك، يتزايد القلق بشأن السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا، وقالت شركة "بيونتيك" إنها ستتمكن بصورة مبدئية من إنتاج مستحضر مضاد للتحور في غضون ستة أسابيع.