لوكسمبورج تمدد فترة تلقي الإقرارات الضريبية

قررت السلطات في لوكسمبورج تمديد فترة تلقي الإقرارات الضريبية للشركات والأفراد، بهدف تخفيف حدة التداعيات الاقتصادية للمرحلة الثانية من إجراءات الإغلاق الي ستبدأ يوم 26 ديسمبر الحالي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان وزارة المالية في لوكسمبورج الصادر اليوم الاثنين فإنه يمكن للأفراد والشركات تقديم الإقرارات الضريبية عن إيراداتها خلال 2020 حتى يوم 30 يونيو 2021 وليس حتى 31 مارس 2021 كما هو مقرر في الأحوال الطبيعية.

وأضافت الوزارة أن إدارة الضرائب سيكون لديها تعليمات لكي تظهر "مرونة استثنائية" عندما تبحث ملفات ضرائب الدخل للشركات عن عام 2019 وعدم فرض أي غرامات تأخير بالنسبة للإقرارات التي يتم تقديمها بحلول 31 مارس 2021.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المنتظر تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال ينانر المقبل لتمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات عن عام 2019 حتى مارس

2021.