السودان: تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة

علنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١١٠ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و١١ وفاة، فيما تم شفاء ١٥٢ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم السبت الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٣٦ في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في ٤ ولايات، بينها ٥٤ حالة في ولاية القضارف (شرق السودان)، وتلك هي المرة الأولى التي تأتي الخرطوم، ثانيا في عدد حالات الإصابة بالفيروس، بين ولايات السودان.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢٣ ألفا و ١٠٠ حالة، بينها ١٤٦١ وفاة، و ١٣ ألفا و ٤١٢ شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.