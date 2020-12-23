رانيا المشاط: تقرير الوزارة السنوي لعام 2020 مختلف من حيث المحتوى والشكل

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مؤتمر اليوم شهد لقاءً مع الشركاء التنمويين لمصر، موضحة أنه تم إطلاق التقرير السنوي لعام 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة صياغة المستقبل في ظل عالم متغير».

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن تقرير الوزارة السنوي لعام 2021 مختلف من حيث المحتوى والشكل، خاصة في ظل عام شهد تحديات كبيرة نتيجة انتشار جائحة كورونا.

وأوضحت أن التقرير يعطي انطباعًا عن ألية عمل وتحركات الوزارة في ملفاتها، مضيفة أن التقرير بدأ بكلمة الريس السيسي في الجمعية العامة للأم المتحدة سبتمبر الماضي، والتي تضمنت رسائل في غاية الأهمية.

وأشارت إلى الرسائل التي تضمنها كلمة الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي توضح رؤية مصر في الشركات الدولية، فضلًا عن الدفع بالتعاون متعدد الأطراف في ظل أزمة كادت أن تفرض العزلة على دول العالم.

وذكرت أن من ضمن هذه الرسائل أيضًا هو تبني التنمية كمحرك رئيسي لخدمة المواطنين في جميع القطاعات، وأخر هذه الرسائل هو بيان أهمية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كعملية مستمرة، ذاكرة أن التقرير يتضمن ملف خاص بالحوكمة، وإجراءات الحكومة المتبعة في الحصول على التمويل التنموي.

ولفتت على إطلاق الوزارة لموقعها التفاعلي الذي يوضح رسالة مصر للدول الأخري في مجال التمويلات التنموية، مضيفة أن التقرير يتضمن ملحق خاص بالمشروعات التي تم غنشائها من خلال حصيلة التمويلات التنموية والتي تقدر بنحو 9.8 مليار دولار.

وأطلقت وزارة التعاون الدولى، تقريرها السنوى لعام 2020، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير»، والذى يحتوى على عشرة فصول تضم كافة تفاصيل الجهود التى قامت بها وزارة التعاون الدولى من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030 التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.