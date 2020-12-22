 بريطانيا تدرس إعادة توظيف برامج دعم الشركات لمواجهة كورونا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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بريطانيا تدرس إعادة توظيف برامج دعم الشركات لمواجهة كورونا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:58 م

قال مصدر مطلع إن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك يدرس إعادة توظيف برامج الدعم الحكومي للشركات البريطانية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، من أجل مساعدة هذه الشركات في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إنه يمكن استخدام برامج وزارة الخزانة لمساعدة الشركات في مواجهة تداعيات الجائحة مثل برنامج دعم أجور عمال الشركات والقروض المضمونة من الدولة والإعفاءات الضريبية، من أجل مساعدة هذه الشركات لمواجهة أي اضطراب أنشطتها نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وأضاف المصدر أن هذه الفكرة ما زالت محل دراسة لتحديد ما إذا كان سيتم إدخال تعديلات على برامج الدعم للسماح للشركات بتحديد البرامج التي تحتاجها نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن بريطانيا خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير الماضي، لكنها فعليا ما زالت في الاتحاد بعد اتفاق الجانبين على السماح بفترة انتقالية تنتهي بنهاية العام الحالي ويمكن خلالها التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وبدون التوصل إلى اتفاق ستخضع العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يناير المقبل لقواعد منظمة التجارة العالمية وهو ما يعني خضوع حركة التجارة للرسوم أو نظام الحصص وهو ما يفرض أعباء مالية كبيرة على الشركات البريطانية.


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