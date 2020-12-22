 النمسا تسجل 1853 إصابة جديدة و100 حالة وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 2:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

النمسا تسجل 1853 إصابة جديدة و100 حالة وفاة بفيروس كورونا

فيينا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 2:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 2:01 م

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 1853 إصابة جديدة و100 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 342 ألفا و226 حالة وقد تعافى منها 309 آلاف و595 حالة، بينما توفي 5540 حالة.

وأشار البيان إلى تواجد 2922 حالة بالمستشفيات منها 487 حالة في العناية المركزة.

وذكر البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 358 حالة، يليها ستيريا 308 حالات، والنمسا العليا 294 حالة، وتيرول 231 حالة، والنمسا السفلى 220 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 30 حالة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك