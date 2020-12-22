النمسا تسجل 1853 إصابة جديدة و100 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 1853 إصابة جديدة و100 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 342 ألفا و226 حالة وقد تعافى منها 309 آلاف و595 حالة، بينما توفي 5540 حالة.

وأشار البيان إلى تواجد 2922 حالة بالمستشفيات منها 487 حالة في العناية المركزة.

وذكر البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 358 حالة، يليها ستيريا 308 حالات، والنمسا العليا 294 حالة، وتيرول 231 حالة، والنمسا السفلى 220 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 30 حالة.