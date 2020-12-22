 مقتل وإصابة 22 شخصا إثر وقوع انفجار داخل مصنع بمدينة كراتشي الباكستانية - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 22 شخصا إثر وقوع انفجار داخل مصنع بمدينة كراتشي الباكستانية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 7:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 7:38 م

أكدت الشرطة الباكستانية مقتل 6 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 16 أخرين إثر وقوع انفجار داخل أحد المصانع في مدينة كراتشي جنوبي البلاد.

ونقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، عن نائب رئيس الشرطة معين الدين قوله إن الحادث وقع داخل غرفة المرجل في مصنع للثلج والتخزين البارد في منطقة كراتشي الصناعية الجديدة.

وأضاف معين الدين أن المبنى قد لحقت به أضرارا بالغة، وتأثرت المصانع القريبة بالحادث أيضا، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص من المحتمل أن يكونوا قد دفنوا تحت ركام المصنع.

وأوضحت القناة أن المارة هرعوا إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة إلى المتضررين في الوقت الذي وصلت فيه فرق الإنقاذ.


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