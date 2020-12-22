عميد هندسة الجامعة اليابانية بالإسكندرية: أنشأنا محطة لمعالجة مياه الصرف بتكنولوجيا يابانية

قالت منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبيئة والكيمياء بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إن الكلية تهتم بالابحاث التطبيقية التى تخدم خطط الدولة المستدامة للتنمية وتساهم فى تقديم الحلول لمشاكل الصناعة، مشيرة إلى أن هناك برنامج جديد يرتبط بالأقمار الصناعية ويرصد نسبة التلوث بنهر النيل والبحيرات.



وعن أحدث الأبحاث العلمية التى طبقتها الجامعة.. أوضحت أننا أنشأنا محطة لمعالجة مياه الصرف صحى بطاقة 400 متر مكعب/يوم بتكنولوجيا يابانية وتتميز بأنها تحتاج مساحة أرض قليلة وتوفر 40% من مساحة الأرض المطلوبة فى المحطات التقليدية وأقل فى تكلفة الإنشاء من المحطات التقليدية بحوالى 45%، ولا تحتاج الى تهوية خارجية وتستخدم طاقة منخفضة تقل 25-30% عن مثيلتها وتتميز بالقدرة على التخلص بكفاءة من الملوثات العضوية والغير العضوية، والقدرة العالية على معالجة الحمل المفاجئ، كما أن كمية الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة البيولوجية قليلة جدا.



وأضافت "كما أن لدينا أبحاث تستخدم بيانات الأقمار الصناعية فى تحديد جودة المياه دون احتياج لإجراء تحليلات حيث توصلنا لبرنامج للاستعانة بالأقمار الصناعية لرصد نسبة التلوث والشفافية وتركيز الكوروفيل والنتيروجين الكلى والفسفور الكلى، بالإضافة إلى نسبة الملوحة فى مياه نهر النيل والبحيرات حيث يكشف معايير جودة المياة وتحديد نسبة التلوث بدقة معقولة وخلال فترة زمنية قصيرة.