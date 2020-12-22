محافظ كفر الشيخ: اختيار مركز مطوبس ضمن مبادرة الرئيس لتطوير كافة الخدمات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يزف بشرى لأهالى مطوبس لاختيار مركز مطوبس ضمن 49 مركزاً على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خطة تطوير شاملة لكافة الخدمات "الطرق، الصرف الصحى، الصحة، التعليم، مياه الشرب، الغاز"، مشيراً إلى أنه قرر إنشاء مصنع للطوب الانترلوك بمطوبس.

وعلى جانب آخر، شهدت دوران محلة موسى التابع لمركز كفر الشيخ، أعمال تطوير ليلية، واناره المدخل بالمشاركة المجتمعية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تطبيق أعمال التطوير فى جميع مداخل قرى مركز كفر الشيخ.



كما شهدت مدينة دسوق، متابعة المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المخلفات، ورفع كفاءة النظافة ورفع الاتربة وازالة ملصقات المرشحين وحملات نظافة بأماكن متفرقة ليلا، ورفع مخلفات تقليم الأشجار، ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على المستوى النظافة