بنك إندونيسيا المركزي يتدخل لدعم الروبية

قال نانانج هيندارسا، المدير التنفيذي لإدارة النقد في بنك إندونيسيا المركزي، في رسالة نصية اليوم الثلاثاء، إن البنك يتدخل حاليا في سوق التعاملات الفورية للنقد الأجنبي بهدف الحفاظ على استقرار الروبية الإندونيسية في ظل المخاطر العالمية المرتبطة بتشديد القيود المفروضة على الحركة في بريطانيا في أعقاب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد فيها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى تراجع الروبية الإندونيسية أمام الدولار بنسبة 2.3% خلال العام الحالي لتصبح ثاني أسوأ عملات آسيا أداء خلال العام.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر العائد على سندات الخزانة العشرية الإندونيسية اليوم بمقدار 4.7 نقطة أساس إلى 6.11% سنويا.