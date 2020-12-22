 مصرع 19 شخصا وإصابة 947 آخرين في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع - بوابة الشروق
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مصرع 19 شخصا وإصابة 947 آخرين في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

علم الجزائر
علم الجزائر
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 6:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 6:51 م

لقى 19 شخصا مصرعهم وأصيب 947 آخرون في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع.

وقال بيان للمديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر إن أكبر حصـيلة كانت في ولاية غليزان (شمال غرب) بمصرع شخصين وإصابة 23 آخرين إثر 15 حادثا مروريا.

وأضاف البيان أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 348 عملية توعية للمواطنين في الولايات الـ48 تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ342 عملية تعقيم شملت عدة منشآت عامة وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع.

وأشار البيان إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ688 تدخلا لإخماد 413 حريقا مختلفا.


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