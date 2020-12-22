توزيع 3200 بطانية للأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، موضحا أن إحدى الجمعيات الكبرى بالبحيرة، قامت اليوم بتوزيع 3200 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة

حيث تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ووجه آمنة على إستهداف القرى الأكثر احتياجا، وتكثيف المساعدات بها والإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها

في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".