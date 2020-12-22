 الرئيس الإندونيسي يعلن إجراء تعديل وزاري إثر اعتقال وزيرين بتهم فساد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإندونيسي يعلن إجراء تعديل وزاري إثر اعتقال وزيرين بتهم فساد

جاكرتا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 3:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 3:57 م
أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، إجراء تعديل وزاري على خلفية اعتقال اثنين من الوزراء بتهم الفساد، وطريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن 4 وزراء في إندونيسيا فقدوا مناصبهم، من بينهم وزير الصحة، تيراوان أجوس بوترانتو، وتناوب اثنان آخران على مناصب أكثر أهمية.

وتأتي هذه التغييرات بعد أسابيع من التكهنات حول التغييرات المحتملة في إندونيسيا، وبالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

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