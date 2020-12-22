أشرف عبد الباقي يروج لمسرحيته صباحية مباركة

روج الفنان أشرف عبد الباقي لمسرحية "صباحية مباركة" التي من إنتاجه وإخراجه، عن طريق حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.



ونشر عبد الباقي بوستر المسرحية وعلق: "جاهزين تحتفلوا مع أبطال مسرحية صباحية مباركة بالكريسماس، في عرض مختلف كله ضحك.. نورونا يوم الجمعة الجاية مع حبايبكم".



مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجي.



وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني.







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