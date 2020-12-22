أمين البحوث الإسلامية لوفد سوداني: الأزهر كان حاسمًا في الرد على الإساءة للنبي

قال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن الأزهر كان حاسمًا في ‏الرد على حملات الإساءة للنبي "صلى الله عليه وسلم"، عبر إصدار بيان من المجمع لرفض تلك الإساءة ‏بكل أشكالها، وإطلاق حملات إلكترونية للتعريف بالنبي الكريم، ومنها "بالنبي ‏نقتدي".

وأكد خلال لقاؤه الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، وفدًا من الإعلاميين السودانيين، للوقوف على جهود الأزهر الداخلية والخارجية ‏ودوره في نشر الوسطية في كل ربوع العالم: "أن الأزهر يعمل على رفع كفاءة الدعاة والوعاظ، ‏وتزويدهم بكافة المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف الشرائح من الشباب على أرض الواقع ‏وعبر منصات التواصل الاجتماعي".

وشدد عياد على حرص الأزهر على الإخاء والبناء الإنساني ‏المشترك، عبر جهود كبرى داخليًا وخارجيًا لترسيخ أسس الحوار والتعايش السلمي، مضيفا ‏أن الأزهر يستقبل ما يقرب من 35 ألف وافد من أكثر من 100 دولة حول العالم، مع وجود ‏مبعوثين أزاهرة في مختلف دول العالم، وبخاصة في قارة أفريقيا، ينشرون تعاليم الإسلام الوسطي.‏

وأشار إلى أن الأزهر نظم الكثير من المؤتمرات والندوات التي ‏تهدف إلى تجديد الخطاب الديني، والتي كان آخرها "مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر ‏والعلوم الإسلامية"، مشيرًا إلى أن للأزهر خطوات عملية في ترسيخ ثقافة العيش المشترك، ‏على رأسها إنشاء بيت العائلة المصرية، وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، وإرسال قوافل السلام لدول العالم ‏بهدف بسط السلم المجتمعي وتحقيق الأمن الإنساني.

وذكر، أن الأزهر أنشأ مركزًا للرصد والفتوى ‏الإلكترونية، ليكون عين الأزهر الناظرة على العالم، لرصد كل ما يبث من أفكار خاطئة ‏وهدامة عبر مختلف المنصات الإلكترونية، والرد على كافة الفتاوى وتصحيح المفاهيم ‏الخاطئة بأكثر من 13 لغة.‏