تونس تحظر احتفالات رأس السنة الميلادية وتمدد حظر التجوال الليلي بسبب كورونا

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قررت الحكومة التونسية مساء اليوم الثلاثاء حظر كل الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية وتمديد حظر التجوال الليلي حتى منصف يناير 2021 للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء القرار الذي أعلنه وزير الصحة فوزي مهدي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا وتقييمها للوضع الوبائي في البلاد.

وتشمل الاجراءات المعلن عنها بالأساس تمديد حظر التجوال الليلي المقرر حتى يوم 30 من الشهر الجاري الى منتصف يناير المقبل ومنع التنقل بين الجهات ما عدا الحالات الإستثنائية والطارئة.

كما قررت السلطات منع جميع التجمعات والتظاهرات والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الإحتفالات برأس السنة الميلادية.