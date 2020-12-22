جازبروم نفت تتوقع تعافي الطلب العالمي على النفط بحلول منتصف 2022

قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية جازبروم نفت للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيعود إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد بحلول منتصف 2022 على الأقل.



وأضاف ديوكوف أن التقدم الذي يحققه العالم على صعيد توفير لقاحات مضادة للفيروس يعطي الأمل في استمرار تعافي سوق النفط العالمية.



وقال إن تعافي الطلب العالمي على النفط أمر حتمي على المدى الطويل.



وأشار المسؤول الروسي إلى أن عودة بريطانيا إلى إجراءات الإغلاق بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "شأن محلي"، مضيفا أنه في طريق التعافي "نحتاج إلى أن نكون مستعدين لمواجهة مثل هذه المفاجآت غير السارة مثل إعلان الحكومة البريطانية" فرض إجراءات إغلاق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال ديوكوف إن الشركة قادرة على الوصول إلى هدفها بإنتاج 100 مليون طن من النفط الخام سنويا، في حين يتوقف حجم الإنتاج الفعلي على اتفاق تجمع الدول المصدرة للبترول المعروف باسم "أوبك بلس" الذي يضم روسيا ونحو 23 دولة نفطية أخرى منها دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن مستويات الإنتاج.



وتتوقع جازبروم نفت توزيع حصة الإنتاج الإضافية التي حصلت عليها روسيا في إطار تجمع أوبك بلس والبالغة 125 ألف برميل يوميا على شركات النفط الروسية بما يتناسب مع حصة كل شركة من إجمالي الإنتاج المحلي للنفط في روسيا.



في الوقت نفسه تجهز جازبروم نفت مقترحات لتقديمها إلى الحكومة الروسية بشأن الإعفاءات الضريبية لصناعة النفط بما في ذلك حقول المنطقة القطبية والحقول التي يصعب استعواضها في أخيموف، حيث ترغب الشركة في التحول بسرعة نحو نظام ضرائب الأرباح بالنسبة لحقول غرب سيبيريا.



من ناحيته قال أناتولي شيرنر نائب الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفت للشؤون اللوجيستية إن الشركة تتوقع تصدير أكثر من 14 مليون طن من النفط إلى أوروبا خلال 2021 منها 3 ملايين سيتم نقلها عبر خط دروزبا.