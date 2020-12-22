موريتانيا والمغرب يبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحث وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة نواكشوط، مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، الفريق أول عبد الفتاح الوراق، علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات العسكرية والأمنية وآفاق تطوير وتنمية هذا التعاون في المستقبل.

ذكرت ذلك الإذاعة الموريتانية، مشيرة إلى أن اللقاء جرى بحضور قائد الأركان الموريتاني الفريق أول محمد بمبه مكت.

ولفتت إلى أنه يرافق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وفد عسكري مغربي في زيارة لموريتانيا تدوم ثلاثة أيام.